Homem é esfaqueado pelo 'colega' após desentendimento em bar

Um homem, conhecido como 'Flávio', foi assassinado pelo 'colega' após desentendimento em um bar. O crime aconteceu neste domingo (23), no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com populares, a dupla era conhecida na área e limpava para-brisas de carros nos semáforos. Após decidirem beber juntos no bar, um desentendimento provocou a agressão contra 'Flávio', que foi esfaqueado em várias partes do corpo.

A vítima não resistiu aos ferimentos. Ainda não foi registrada a prisão do autor do crime.