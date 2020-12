Homem é esfaqueado e morto no coreto da Praia do Atalaia, em Salinas

Thiago Cardoso Valente, mais conhecido pelo apelido "Magrão", foi morto por um golpe de faca na madrugada desta sexta-feira (25), no coreto da Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste paraense. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu após um desentendimento entre a vítima e uma mulher identificada como Antônia Regiane dos Santos, vulgo "Cheirosa", que confessou ter matado o rapaz. Ela foi presa em flagrante.

Testemunhas informaram que Thiago foi morto por volta das 2h30. Houve uma discussão entre ele e a autora do crime, que desferiu um golpe de faca na altura do peito da vítima. Ele não resistiu ao ferimento e morreu minutos depois, sem chance de socorro. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e enviou uma equipe ao local para realizar a remoção do corpo.

Em seguida, policiais militares que estavam de serviço naquelas imediações, conseguiram identificar e conduzir a mulher até a unidade policial. Lá, ela teria confessado a autoria do crime, durante interrogatório policial, sendo autuada em flagrante delito. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.