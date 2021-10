Homem é esfaqueado depois de negar dose de pinga, no valor de R$ 2

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado em uma briga de bar, no início da tarde de sexta-feira (29), em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na rua Belém, no bairro Santa Luzia. As informações são do jornal Folha do Progresso. Esfaqueado em várias partes do corpo, a vítima, de 34 anos, foi socorrida pelo Samu e levada para o hospital municipal.

Policiais militares estiveram no local e foram informados, por populares, que o homem foi esfaqueado após negar uma pinga no valor de R$ 2. Ainda segundo essa versão, ele ainda teria agredido o agressor com um tapa no rosto. O esfaqueado não corre risco de morte. O autor da facada fugiu, e a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime. Não há informações sobre a identidade e o paradeiro do autor das facadas.