Homem é esfaqueado, corre para pedir ajuda, mas morre antes de ser socorrido

Um homem morreu, na madrugada desta sexta-feira (5), após ser esfaqueado em Santarém, no oeste paraense. A vítima, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, foi atingida com golpes de arma branca na altura na terceira rotatória da avenida Fernando Guilhon, no bairro de Santarenzinho. Após a violência, ele conseguiu correr por cerca de 100 metros, pela rua Resistência, para pedir socorro, mas caiu e morreu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Santarém. Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria acontecido após um desentendimento entre vítima e assassino. Entretanto, não há detalhes de quantas pessoas participaram da ação. A confusão ocorreu durante a madrugada e poucas pessoas presenciaram o ocorrido.

Imagens de câmeras de segurança na rua Resistência registraram o momento em que a vítima, já ferida, correu em busca de socorro. Nenhum agressor foi flagrado pelas imagens. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido apontado como autor do crime.

A Polícia Civil pede que a população colabore com informações sobre a identidade de vítima e algoz, por meio do telefone (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.