Homem é esfaqueado após se negar a comprar drogas em Marabá

Eduardo Rodrigues de Lima, de idade desconhecida, foi esfaqueado após se negar a comprar drogas de dois homens em Marabá, no sudeste paraense. O crime ocorreu no bairro São Félix II, no último domingo (27). A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). As informações são do Debate Carajás.

Populares relataram aos policiais que atenderam a ocorrência que Eduardo foi atingido a golpes de arma branca pelas costas. Ao que tudo indica, a vítima teria seguido o caminho após se recusar a comprar os entorpecentes vendidos pela dupla e foi atingida por trás, apenas por vingança. Não há informações de quantas vezes Eduardo foi golpeado.

Os criminosos fugiram do local e, até a publicação desta matéria, não haviam sido presos ou identificados pelas autoridades policiais que apuram a tentativa de homicídio.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar na Folha 17, no Núcleo Nova Marabá.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.