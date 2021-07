Homem é encontrado morto por golpes de faca perto do terminal rodoviário de Redenção

Nerisvaldo Pereira da Silva foi assassinado a golpes de faca no fim da noite desta quinta-feira, 29, em Redenção, município no sul do Pará. O homem de 35 estava jogado no chão, deitado sobre uma poça do próprio sangue, e até o momento, não há informações sobre como foi o ataque que tirou sua vida.

O 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), informou que o caso foi no Setor Alto Paraná, com o corpo do homem sendo encontrado perto do setor de embarque do terminal rodoviário da cidade, na avenida Alceu Veronese. Quando o corpo ensanguentado de Nerisvaldo foi achado, populares chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), mas quando os socorristas chegaram, o homem já estava sem vida. O corpo da vítima estava com vários ferimentos de arma branca pelo corpo.

Com ele, a polícia encontrou um facão e um canivete. Até o momento, não se sabe quem seria o responsável por tirar a vida do rapaz, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Redenção.