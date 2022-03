Homem é encontrado morto em uma pequena vala, em Ananindeua

O corpo de um homem foi encontrado, nesta sexta-feira (4), no município de Ananindeua. A vítima foi encontrada no conjunto Guajará I, na rua do canal Maguari Açú, próximo à rua Cavalcante.

Moradores do local dizem não conhecer a vítima. E suspeitam que ele foi “desovado”, naquele endereço, à noite. Ou seja, o homem foi morto em outro local. O corpo foi encontrado em uma pequena vala, perto de uma cerca. Policiais militares estão no local. A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer o levantamento no local do crime. Essa matéria está em apuração.