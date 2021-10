Homem é encontrado morto em uma das principais vias públicas do centro de Marabá

Um homem foi encontrado morto no canteiro central que divide as duas pistas da avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias públicas do centro de Marabá, no sudeste do Pará, neste sábado (30). Ele foi identificado como sendo Guilherme Nunes Silau. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar foi acionada às 5h45 da manhã, e foi a primeira a chegar no local, com a equipe do cabo PM Janisson. Os policiais verificaram que não havia documentos com a vítima, que só identificada posteriormente.

Em uma análise inicial, feita ainda no local, Guilherme apresentava ferimentos na cabeça, típicos de quem tivesse levado pauladas. As escoriações nos braços também são compatíveis com a ação de quem tentou proteger o rosto ou a cabeça. Ainda segundo aquela publicação, o local onde o crime ocorreu fica no início da avenida Getúlio Vargas e bem na entrada da conhecida "Vila do Rato", área onde há presença de pessoas que consomem drogas ou álcool. Na tarde deste sábado, o Instituto Médico Legal confirmou ao portal Correio de Carajás que a causa da morte foi hemorragia intracraniana, condizente com os ferimentos que a vítima tinha na cabeça. As circunstâncias da morte de Guilherme serão, agora, investigadas pela Polícia Civil.