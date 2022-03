Homem é encontrado morto dentro de residência em Salinópolis

​Um homem, identificado apenas pelo apelido “Nenel”, foi encontrado morto, neste sábado (12), dentro de uma residência do bairro Tutuy, em Salinópolis, região nordeste do estado. Ele possuía marcas de violência pelo corpo, possivelmente provocadas por arma branca. Com informações do Conexão Notícias.

As primeiras informações coletadas pela polícia são de que o caseiro teria chegado para fazer a limpeza do imóvel, quando se deparou com o corpo, sem as vestimentas e ensanguentado. ​O trabalhador acionou as autoridades policiais, que providenciaram a remoção do cadáver junto à Polícia Científica do Pará (PCP).

Populares chegaram a afirmar que “Nenel” teria marcado um encontro amoroso dentro do imóvel, e a pessoa com quem ele estaria se relacionando pode ter envolvimento com a sua morte. Mas somente as investigações da Polícia Civil poderão esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

O caso imediatamente ganhou as redes sociais e foi recebido com tristeza e pesar por aqueles que conheciam a vítima. “Sem acreditar. Que Deus te receba de braços abertos, meu amigo”, “Impossível acreditar que isso aconteceu com o Nenel”, “Meu vizinho, muito triste isso”, “Lamentável. Quanta tristeza!”, escreveram as pessoas.

A redação integrada de Oliberal.com entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o caso.