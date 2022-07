Homem é encontrado morto dentro de carro próximo ao lixão de Benevides

​Um homem, que ainda não teve identidade divulgada, foi encontrado morto no final da noite desta terça-feira (5), dentro de um carro, na travessa Íris, bairro das Flores, próximo ao lixão de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB). De acordo com informações repassadas pela Polícia Científica do Pará (PCP), o corpo estava dentro de um Honda Civic, de cor prata, e possuía marcas de disparos de arma de fogo.



A PCP foi chamada para realizar a perícia tanto no cadáver quanto em toda a cena do crime. O laudo deve compor o inquérito policial aberto pela Polícia Civil para investigar o caso.



A reportagem de O Liberal apura mais informações sobre o fato junto das fontes oficiais. Acompanhe.