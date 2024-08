Homem é encontrado morto com várias marcas de tiros no Curuçambá, em Ananindeua

Alex Ramon Teixeira Gomes, de idade não revelada, foi encontrado morto com várias marcas de tiros no começo da manhã deste sábado (3/8), na Rua Boaventura, na esquina com a Passagem da Lua, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, a vítima apresentava cerca de 15 perfurações de arma de fogo pelo corpo.

O 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) foi acionado para o caso. Ainda segundo a polícia, Alex tinha passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Além disso, também era monitorado eletronicamente.

A Polícia Civil também foi comunicada sobre o homicídio. Até o momento, as motivações e dinâmica do crime são desconhecidas. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.