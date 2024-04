Jovem de 21 anos é morta a golpes de faca no Curuçambá, em Ananindeua, neste sábado (20)

Uma jovem identificada como Stefany Kathleen Ferreira de Souza, 21 anos, foi morta com golpes de faca nas primeiras horas deste sábado (20), no bairro do Curuçambá, no município de Ananindeua, na Grande Belém. A Polícia Civil e a Polícia Militar levantam informações sobre o homicídio.

Tão logo se deu o assassinato da jovem, policiais militares do 29ºBPM compareceram ao local do fato, para o isolamento da área e outras medidas relacionadas à ocorrência. A Polícia obteve a informação de que alguns objetos da vítima foram levados da casa dela, onde o crime foi praticado, ou seja, na passagem Tiradentes, entre Passagem das Flores e rua 13 de Maio.

Foram acionados para o local da ocorrência policiais da Polícia Civil, incluindo investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e a Divisão de Homicídios (DH), além de técnicos da Polícia Científica do Pará.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esse assunto.