Homem é encontrado morto com sinais de violência dentro da casa de vizinho em Itaituba

Um homem identificado como José Antônio de Sousa, de 41 anos, foi encontrado morto dentro da casa de um vizinho na manhã desta quarta-feira (2/4), em Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima apresentava sinais de violência pelo corpo e o proprietário do imóvel não foi localizado pelas autoridades policiais. Familiares da vítima já haviam registrado um boletim de ocorrência, pois ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (31/3).

“A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Itaituba investiga as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, comunicou a PC, em nota.

José Antônio foi localizado no imóvel, que fica no bairro Wirland Freire. O corpo apresentava sinais de um possível homicídio, mas não há outros detalhes que informem o que poderia ter ocorrido ou qual arma foi usada no suposto assassinato.

Os relatos são que, por volta das 10h30, moradores da região começaram a sentir um forte odor e, ao entrarem no imóvel para ver do que se tratava, encontraram o corpo dentro da residência. O proprietário do imóvel está desaparecido, mas, segundo relatos, teria sido visto circulando pelo bairro nos últimos dias.

A vítima era conhecida na região por fazer pequenos serviços, como catar latinhas e limpar quintais. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para iniciar a investigação do caso. A Polícia Científica também esteve no imóvel para realizar a perícia e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).