Homem é encontrado morto com parte da cabeça enterrada no chão no interior do Pará

Francisco Lima de Oliveira, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4/11), entre os bairros Palmares e Alto Paraíso, em Jacundá, no sudeste do Pará. Ele estava em posição fetal, sem roupa cintura para baixo e com a parte da frente da cabeça parcialmente enterrada no chão.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Civil apurou que a vítima foi morta entre a noite do último domingo (3/11) e a madrugada desta segunda. A principal suspeita para a causa da morte é que ele tenha sido estrangulado. No entanto, apenas o exame de necropsia poderá confirmar essa hipótese.

Ainda conforme o Correio, a PC abriu um inquérito para investigar o caso. Não se sabe se uma ou mais pessoas participaram do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da instituição do caso e aguarda retorno.