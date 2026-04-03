Homem é encontrado morto boiando na baía do Guajará, no Ver-o-Peso, em Belém

O corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (3), nas proximidades da área da Pedra do Peixe, no complexo do Ver-o-Peso, em Belém. De acordo com informações iniciais, a vítima foi identificada preliminarmente como Fernando e seria uma pessoa em situação de rua. Ele teria desaparecido após entrar no rio para tomar banho.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por trabalhadores por volta das 7h30, após o corpo ser avistado no rio. Antes da chegada das equipes de resgate, um homem que estava no local ajudou a retirar o corpo da água até a margem, enquanto outras pessoas acompanhavam a situação. A cena chamou a atenção de comerciantes e frequentadores da área.

Relatos de pessoas que estavam no local indicam que, na tarde de quinta-feira (2), Fernando teria entrado no rio para tomar banho durante a maré alta, mas não foi mais visto desde então.

O Corpo de Bombeiros esteve na área e realizou o resgate. "O Corpo de Bombeiros Militar informa que realizou a retirada do corpo da água. A Polícia Militar ficou responsável pelos trâmites necessários", comunicou.

Em seguida, o corpo foi entregue à Polícia Científica, responsável pelos procedimentos periciais e remoção. Em nota, o Polícia Civil informou que o caso trata-se de morte acidental por afogamento. "Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar o corpo do local", confirmou.