Homem é encontrado morto às margens do rio de Cachoeirinha, em Salvaterra

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Marajó Oriental, investiga a causa da morte de um homem, identificado como Manoel Maria Alfaia, de 53 anos de idade, conhecido pelo apelido de Buduca, que foi encontrado na manhã deste domingo (15), às margens do rio que banha a localidade de Cachoeirinha, em Salvaterra, no Marajó (PA). O corpo da vítima foi encontrado por moradores da região, e, posteriormente, levado ao hospital da cidade, onde foi constatado o óbito.

Homens do Corpo de Bombeiros compareceram ao local juntamente com a equipe da Polícia Civil, para remoção do cadáver, bem como levantamento preliminar para identificar a causa mortis, a fim de que sejam tomadas as devidas providências.