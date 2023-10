Homem é encontrado decapitado em invasão na Vila dos Cabanos

Um homem identificado como Demétrio Onório Júnior Miranda, de 56 anos, foi encontrado decapitado em uma área de mata próxima a uma invasão no bairro Murucupi, na Vila dos Cabanos, em Barcarena, na manhã deste domingo (22). A cabeça da vítima não foi encontrada.

Moradores do bairro avistaram o cadáver por volta das 8h30, próximo ao barraco onde vivia Demétrio, em uma área de difícil acesso perto ao rio. O corpo também apresentava uma perfuração no peito, semelhante à entrada de um projétil disparado por arma de fogo.

Segundo informações do 14º Batalhão da Polícia Militar (14º BPM), que esteve com equipes no local, moradores do local ouviram um tiro por volta das 21h do sábado (21) e também gritos vindos do local onde foi encontrado o cadáver. Mas, por medo, ninguém quis ir até o local para averiguar do que se tratava. Na manhã de hoje, populares se reuniram e fizeram buscas na mata até que localizaram o corpo.

A vítima seria um usuário de drogas conhecido por praticar pequenos delitos no passado. Demétrio teria recebido ameaças de morte para deixar o local onde morava, um barraco de madeira. Dentre as hipóteses levantadas para o crime há disputa por terras invadidas ou a ação de criminosos tentando se esconder nessas áreas. Policiais militares guardaram a cena do crime para preservação de provas até a chegada de equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba.

A polícia científica realizou perícia no local de crime, remoção e necropsia no cadáver. A investigação tenta apurar a autoria do crime que chocou os moradores do bairro. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.