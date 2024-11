Homem é condenado por tentativa de homicídio contra a ex-esposa após 12 anos foragido

Um homem foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio contra a ex-esposa. O crime ocorreu no bairro da Cabanagem, em Belém, em 2012. O julgamento foi realizada na manhã desta quinta-feira (14/11), na 3ª Vara Criminal em Belém. O réu Max Ventura de Araújo, de 40 anos, ficou foragido por 12 anos. Em julho de 2024, ele foi preso em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A vítima até hoje tem sequelas da grave agressão.

O crime ocorreu em março de 2012. Max agrediu a ex-companheira após ter consumido bebida alcóolica e uma crise de ciúmes. Segundo a irmã da vítima, Max mudava o comportamento quando bebia. Quando utilizava álcool se transformava em uma pessoa violenta. Naquela ocasião, o ex-casal participava de uma festa na casa de um vizinho. No meio da festa, o casal começou a discutir. A vítima saiu do local e retornou para casa, porém o ex-marido foi atrás discutindo e brigando com ciúmes. Em seguida, Max pegou um pau e bateu na cabeça da mulher na presença dos dois enteados, um menino pré-adolescente e uma menina de três anos.

O filho pré-adolescente da vítima presenciou a cena e começou a gritar na tentativa de salvar a mãe. Max então teria ameaçado o menino dizendo para calar a boca senão seria morto. Em seguida, o agressor fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O alarme do filho fez com que a irmã da vítima a socorresse e a levasse para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro. A mulher ficou desacordada e sangrando em casa na Cabanagem. Após ser atendida, a vítima ficou quatro dias desacordada, perdeu parte do couro cabeludo e até hoje tem sequelas.

Testemunhas relataram que Max já havia quebrado o braço da mulher em uma agressão anterior, além de ameaçá-la constantemente. O homem também agredia as crianças. Entretanto, a vítima não havia prestado nenhuma queixa.

Em sua defesa, Max Araújo alegou que a mulher era muito ciumenta. Ele confessou a agressão, porém alegou que teria agido em legítima defesa. O réu apontou que ex-esposa é que era agressiva quando bebia. Naquele dia, a vítima teria tentado feri-lo com uma faca. O acusado então teria se defendido batendo com um pau cabeça da ex-companheira.

Os argumentos não foram suficientes para convencer o júri, que acatou a tese da acusação. O processo estava suspenso desde 2012 para não prescrever, já que o acusado estava foragido. Após 12 anos, Max Araújo foi preso em uma abordagem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que descobriu a ordem de prisão contra ele. Há seis meses preso, o processo começou a tramitar e foi concluído com a decisão de reclusão em regime fechado por 10 anos.