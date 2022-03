Homem e cadela morrem atingidos por raio, em Marabá

Um homem, identificado como Ronaldo, morreu após ser atingido na cabeça por um raio na noite da última quinta-feira (10), por volta de 18h30, no bairro Bom Jesus, na região da Vila São José, localizada na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. Além dele, uma cadela também foi vítima da descarga elétrica. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com informações, o raio atingiu a região da cabeça do homem, que não resistiu e morreu ainda no local. A vítima estava acompanhada de uma cadela, que estava nas proximidades e também foi morta ao ser atingida.

Os corpos do homem e do animal foram encontrados por populares em uma área de mata na vila. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá fez a remoção.