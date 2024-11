Homem é baleado por policiais militares após ameaçar vizinhos com facões em Breves

Um homem foi baleado por policiais militares após ameaçar os vizinhos com dois facões em Breves, no Arquipélago do Marajó, no último domingo (03/11). De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito recebeu três tiros após não parar as ameaças e não obedecer as ordens dos policiais. Ele sobreviveu e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado pela PM como intervenção policial sem resultado morte.

Segundo o responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, a guarnição de recobrimento recebeu a informação de que o suspeito estaria com dois facões do tipo terçado ameaçando a vizinhança.

Os militares chegaram ao local, mas o acusado havia desaparecido. Um tempo depois, ele retornou a ameaçar a vizinhança e se escondeu em uma serraria, onde foi localizado e cercado pelos policiais. O suspeito ainda com os terçados em punho teria avançado contra os militares. Os policiais teriam gritado para o suspeito parar, o que não ocorreu.

O homem somente parou após ser atingido por três disparos de arma de fogo. Segundo o relato dos policiais, o criminoso aparentava estar sob o efeito de drogas e tinha uma extensa ficha criminal, respondendo por furto, roubo, ameaça e lesão corporal. A PM acionou os bombeiros, que prestaram o socorro ao suspeito e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde não foi informado.