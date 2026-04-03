Homem é baleado no rosto após cobrança de dívida e suspeito é preso em Marabá

Uma tentativa de homicídio registrada na madrugada desta sexta-feira (3) deixou um homem ferido a tiros no bairro São Félix II, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima, André de Araújo Menezes, foi atingida no rosto por pelo menos um disparo de arma de fogo e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da polícia, o principal suspeito do crime é Cleiton Rocha Marinho, conhecido como “Grande”, que foi preso em flagrante. A motivação do crime seria uma dívida não quitada entre os dois.

Segundo relato da vítima, o suspeito chegou ao local por volta das 2h45 em uma motocicleta Honda Bros 160, de cor preta, e efetuou os disparos sem aviso. Mesmo ferido, André conseguiu identificar o autor e informar o endereço dele às equipes policiais.

Guarnições do Núcleo São Félix se deslocaram até o local da ocorrência e encontraram a vítima consciente, sentada e com intenso sangramento. Após o atendimento inicial, André foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Com base nas informações repassadas, os policiais seguiram até a residência do suspeito, na rua Zacarias de Assunção. No local, foram recebidos pela esposa de Cleiton, que colaborou com a ação e indicou onde a arma utilizada no crime estava escondida.

Inicialmente, Cleiton negou a autoria do crime, mas acabou confessando após a localização da arma. A motocicleta usada na ação, uma Honda Bros 160 de placa QDI-8298, também foi encontrada na garagem da residência.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido, junto com a arma e o veículo apreendidos, para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.