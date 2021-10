Homem é baleado na rua e pede socorro na Delegacia de Polícia em Itaituba

A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do baleamento, mas populares informaram que o baleamento do homem foi feito por dois homens em uma moto que abordaram a vítima. Até então não se sabe se o homem reagiu a um assalto ou havia motivação anterior para o ataque. Testemunhas disseram que um único homem disparou com a vítjma que conseguiu correr e entrar na 19ª Seccional de Polícia, onde pediu ajuda. Com informações do site Giro Portal.

Segundo informações do rapaz de prenome Gabriel, que disse ter visto a cena logo após os tiros. Gabriel contou que o baleado apareceu correndo na rua um rapaz atrás o seguia, atirando. O outro homem que estava na moto ficou parado em frente uma borracharia. "Aí ele (a vítima do baleamento) entrou para delegacia e os caras fugiram para o rumo do bairro Liberdade”, disse a testemunha.

Gabriel contou ainda que foram dados de quatro a cinco tiros contra a vítima. O atirador, segundo ele, era branco e magro, mas ele não conseguiu dar mais características do atirador. No entanto, também informou que os dois homens da moto estavam de moletom e usavam capacetes.

Ao entrar na Delegacia de Polícia, a vítima pediu ajuda para um escrivão, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O serviço móvel prestou os primeiros socorros e levou o homem para o hospital. Aparentemente apenas um dos disparos acertou a vítima. Até então não há mais informações sobre o estado de saúde dele.