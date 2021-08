Homem é baleado na frente de loja no Icuí-Guajará

Na manhã deste sábado, 28, um homem foi baleado em um atentado no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Segundo informações do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o atentado foi por volta das 8h, na frente de uma loja de materiais de construção, na Estrada do Icuí, já perto da avenida Independência. Socorrido, o homem - que não teve o nome divulgado - foi levado por populares ao hospital.

Segundo a PM, dois homens que chegaram em duas motocicletas seriam os responsáveis pelo crime. O homem, que trabalhava estava na frente do estabelecimento comercial quando ferido pelos disparos e caiu na rua, sendo cercado de curiosos enquanto os atiradores fugiam em alta velocidade.

Ferido, o homem foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), também em Ananindeua. A reportagem entrou em contato com o hospital, mas não conseguiu informações sobre o estado de saúde da vítima. O caso foi registrado na Unidade de Polícia Integrada do Icuí, que fica a poucos metros de onde o crime foi registrado.