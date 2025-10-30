Homem é baleado em tentativa de homicídio no bairro de Canudos, em Belém

Um homem que não será identificado sofreu uma tentativa de homicídio no bairro de Canudos, em Belém, na tarde de quarta-feira (29). A vítima estava em um estabelecimento com a esposa, na esquina das ruas Guerra Passos e Cipriano Santos, quando foi surpreendida pelo atirador que chegou em uma motocicleta. A vítima foi socorrida após o tiro pegar de raspão. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“O caso foi registrado na Seccional de São Brás como tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos”, comunicou a PC.

O crime teria ocorrido por volta de 17h. Imagens de várias viaturas no local, após a tentativa de homicídio, passaram a circular nas redes sociais. Também há o registro do momento em que a ambulância com os socorristas chegou ao local para prestar atendimento ao homem baleado. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal do Guamá (PSM).

Segundo as informações iniciais, duas versões sobre a abordagem à vítima teriam sido relatadas por testemunhas. Uma delas seria que o atirador chegou e fez vários disparos em direção à vítima por tê-la confundido com um policial. E a outra seria que tudo teria ocorrido durante uma tentativa de assalto. As circunstâncias do crime serão apuradas pela PC, para identificar o suspeito e a motivação para o caso.