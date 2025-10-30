Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é baleado em tentativa de homicídio no bairro de Canudos, em Belém

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (29)

O Liberal
fonte

Homem é baleado em tentativa de homicídio no bairro de Canudos, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem que não será identificado sofreu uma tentativa de homicídio no bairro de Canudos, em Belém, na tarde de quarta-feira (29). A vítima estava em um estabelecimento com a esposa, na esquina das ruas Guerra Passos e Cipriano Santos, quando foi surpreendida pelo atirador que chegou em uma motocicleta. A vítima foi socorrida após o tiro pegar de raspão. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“O caso foi registrado na Seccional de São Brás como tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos”, comunicou a PC.

O crime teria ocorrido por volta de 17h. Imagens de várias viaturas no local, após a tentativa de homicídio, passaram a circular nas redes sociais. Também há o registro do momento em que a ambulância com os socorristas chegou ao local para prestar atendimento ao homem baleado. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal do Guamá (PSM).

Segundo as informações iniciais, duas versões sobre a abordagem à vítima teriam sido relatadas por testemunhas. Uma delas seria que o atirador chegou e fez vários disparos em direção à vítima por tê-la confundido com um policial. E a outra seria que tudo teria ocorrido durante uma tentativa de assalto. As circunstâncias do crime serão apuradas pela PC, para identificar o suspeito e a motivação para o caso.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de homicídio

homem baleado em belém

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de integrar facção morre em confronto com a polícia em Aurora do Pará

A intervenção policial ocorreu na tarde de quarta-feira (29), no bairro Vila Nova

30.10.25 16h12

SEGURANÇA

COP 30: Força Nacional está em Belém para reforçar a segurança durante o evento climático

O objetivo é reforçar o patrulhamento, garantir a ordem pública e apoiar as forças de segurança estaduais e federais durante o período que antecede e durante a conferência

30.10.25 15h34

INVESTIGAÇÃO

Homem é baleado em tentativa de homicídio no bairro de Canudos, em Belém

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (29)

30.10.25 15h20

POLÍCIA

Belém: PC apreende 72 tabletes de cocaína escondidos em galpão

Durante a ação, um homem foi preso em flagrante após a localização da carga do entorpecente

30.10.25 11h43

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

APURAÇÃO

Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam

A imagem foi divulgada nas redes sociais

29.10.25 16h59

POLÍCIA

Grave acidente entre quatro veículos termina em morte na BR-316, em Castanhal

Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia um dos automóveis envolvidos no sinistro de trânsito

30.10.25 8h41

POLÍCIA

Dupla é presa por pichar mensagens do Comando Vermelho e intimidar moradores de Abaetetuba

Os suspeitos, depois de localizados, confessaram o crime e alegaram que foram pagos pela facção para realizar o delito

30.10.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda