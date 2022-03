Homem é autuado em flagrante, no sudeste do Pará, por tentativa de estupro de vulnerável

Policiais civis da Delegacia de Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará, prenderam um homem por tentativa da prática do crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na segunda-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma criança de oito anos. Após receber informações sobre o crime, os investigadores foram até o local onde o homem estava escondido e o prenderam. Em seguida, o retiraram do local, já que ele estava cercado por algumas pessoas que, revoltadas, queriam agredi-lo fisicamente. O homem, sobre o qual não foram revelados mais detalhes, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Ele continua preso, à disposição da Justiça.