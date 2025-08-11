Capa Jornal Amazônia
Homem é atingido por disparos de arma de fogo após confusão em Santarém

O caso foi registrado na tarde de domingo (10), no bairro Diamantino

O Liberal
fonte

Homem é atingido por disparos de arma de fogo após confusão em Santarém. (Foto: O Impacto Santarém)

Um homem que não teve a identidade revelada foi baleado na tarde de domingo (10), após se envolver em uma confusão no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima chegou bastante alterada e discutiu com pessoas que estavam próximas à Rua Hilda Mota, na Avenida Moaçara.

Não há informações sobre o que teria dado início à confusão no local. Após o homem ter discutido com pessoas que estavam na área, um policial à paisana chegou e tentou acalmar a situação. Ainda segundo os relatos preliminares, a vítima não teria parado e teria sido necessário que o agente fizesse dois disparos na perna da vítima para contê-la.

Após o baleamento, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para encaminhar o homem ao hospital. Os socorristas confirmaram que os disparos atingiram a perna esquerda do homem. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi imobilizado e colocado em uma ambulância para ser encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

