Homem é atingido com tiro na boca em Tailândia, no nordeste paraense

Um homem de 61 anos foi baleado na boca durante uma tentativa de homicídio no município de Tailândia, no nordeste paraense. O caso aconteceu na noite de domingo (7), na travessa Irituia, no bairro Novo. O alvo da dupla de criminosos, que chegou ao local em uma motocicleta Pop, de cor vermelha, foi identificado como Eliezer Pinheiro Lopes.

Segundo testemunhas, a vítima foi abordada pelos dois homens e, em seguida, três disparos de arma de fogo foram efetuados. Um deles atingiu a boca de Eliezer. Os criminosos fugiram em seguida. Não há informações se algo foi roubado da vítima.

Eliezer foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), onde recebeu atendimento médico. Conforme informações do Portal Tailândia, o projétil ficou alojado na boca de Eliezer e ele a deverá ser transferida para Belém, onde passará por um procedimento cirúrgico. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.