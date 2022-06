Homem é assassinado por menor de idade em via pública, em Tucuruí, PA

Um homem foi executado com tiros a queima roupa na tarde do sábado (18), no bairro Liberdade, no município de Tucuruí. Identificado como Moises da Costa Rodrigues, conhecido como Brecha, o homem foi morto por volta das 13h, em via pública.

Também no sábado, por volta das 17h, um dos envolvidos no crime foi apresentado pela Polícia Militar: um adolescente de 16 anos, que confessou ser o atirador, mas não revelou o nome de seu comparsa.

Ainda segundo a fonte de OLiberal.com, a vítima estava trabalhando em uma fábrica de polpas de frutas, quando pediu empresada a biciclieta do proprietário do local. Depois de cerca de dois ou três minutos, ouviu-se três disparos de arma de fogo.

Moises não resistiu aos disparos e faleceu no local. Ele era conhecido da polícia pela prática de crimes de furtos.