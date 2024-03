Homem é assassinado no Curuçambá no início da tarde deste sábado (9)

Um homem foi baleado e morreu, de imediato, no bairro do Curuçambá na tarde deste sábado (9). A imagem triste e chocante do corpo atirado ao chão chamou a atenção de quem passava pelo local, uma rua comercial bastante movimentada.

De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), a vítima tinha passagem pelo sistema prisional e foi levada para o Hospital Metropolitano por familiares, mas não resistiu.

Ainda segundo a PCPA, a suspeita é que o crime tenha sido cometido por duas pessoas que se aproximaram da vítima de motocicleta, sendo que um deles estaria usando um colete de moto-táxi. Os suspeitos estavam em um veículo sem placa.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.