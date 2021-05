Homem é assassinado na passagem Bom Jesus, em Icoaraci

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) foi acionado no fim da tarde desta quarta (19) para remover o corpo de um homem que foi assassinado no Distrito de Icoaraci. O crime ocorreu na passagem Bom Jesus com a travessa Gomes Farias, próximo a Águas Negras.

Ainda não se tem mais detalhes completos sobre as circunstâncias da morte de Paulo Afonso, de 43 anos.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.