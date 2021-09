Homem é assassinado enquanto jogava bilhar com amigos, em Canudos

Um homem, identificado Airton Cléber Acássio da Costa, de 26 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (1°), no bairro de Canudos, em Belém.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava jogando bilhar na companhia de amigos, quando homens em um carro prata chegaram e efetuaram os tiros que tiraram a vida de Airton, que já tinha passagens pela polícia pelos crimes como homicídio e latrocínio.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para o local, para fazer a remoção do corpo. A Polícia Militar também está no local do crime para preservar a área.