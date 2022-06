Homem é assassinado com 16 golpes de faca e terçado, em Parauapebas

Testemunhas disseram que, na noite de quarta-feira (1), Ronaldo Silva foi assassinado a golpes de faca e terçado na rua Dakar, no bairro popular de Novo Horizonte, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

As pessoas afirmaram que Ronaldo estava em casa na companhia da mãe, quando cinco homens desconhecidos chegaram armados com facas e terçado, invadiram a residência e partiram para cima dele.

A vítima ainda conseguiu sair de dentro do imóvel, pulando o muro da casa para a rua Dakar, mas foi alcançado e morto. Ronaldo sofreu um golpe profundo nas pernas.

Este golpe feito com um terçado o fez cair no chão, em seguida, ele recebeu, ainda, vários golpes no meio da rua.

Os primeiros levantamentos feitos pela perícia no local apontaram que o homem levou, pelo menos, 16 golpes de faca e terçado, quatro deles na região do pescoço, que teriam sido os mais fatais.

A Equipe de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas começou as investigações para tentar identificar os autores do crime, mas até então ninguém foi preso.