Homem é assassinado e família acredita que profissão da vítima tem relação com o crime

O autônomo Antônio Carneiro, de 56 anos, foi morto a tiros no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na manhã desta sexta-feira (19). Ainda não há maiores informações sobre a motivação do crime, mas pelo número de disparos que a vítima sofreu, a polícia acredita que se trata de uma execução.

Segundo o irmão da vítima, Ivanildo Carneiro, o crime ocorreu por volta das 10h. Antônio estava passando em frente a uma casa, na rua Marcílio Pinheiro, quase esquina com a rua da Horta, quando foi surpreendido por um homem, que sacou um revólver e atirou pelo menos cinco vezes contra a vítima, que morreu na hora, sem chance de socorro.

Ivanildo acredita que o irmão tenha sido executado por conta da profissão que exercia, e que ele já havia sido ameaçado anteriormente. "Ele era crediário, e nessa profissão existe muita ameaça diariamente", afirmou. A vítima morava próximo do local onde foi assassinada, no bairro do Curuçambá.

Ainda de acordo com o irmão, Antônio e sua família são naturais do município de Santa Inês, no Maranhão. No entanto, os filhos e a esposa dele moravam em Brasília (DF), pra onde ele mandava dinheiro todos os meses. Ele deixa cinco filhos, sendo quatro homens e uma mulher.

Após cometer o crime, o autor fugiu do local a pé, correndo. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do suspeito podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

