Homem é assassinado com pelo menos quatro tiros em via pública de Uruará

Um homem identificado como Ronaldo Pereira Lima foi morto a tiros no município de Uruará, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de domingo (3), na rua José Lopes, no bairro Vila Brasil, às proximidades do terreno do antigo Socreca.

As informações são do portal Confirma Notícia. Por volta de uma hora da manhã, uma guarnição da Polícia Militar contou que fazia rondas naquela área e ouviu disparos de arma de fogo. Os militares começaram, então, a realizar as buscas na direção de onde partiram os tiros.

E, nesse momento, eles informaram que viram um homem em uma motocicleta que se trafegava rapidamente em direção à viatura policial. Só que, ao perceber que era uma guarnição da PM, o motociclista alterou o trajeto e iniciou uma fuga.

A equipe da PM, então, começou uma perseguição ao condutor da motocicleta. E, durante esse deslocamento, os policiais notaram que havia um homem caído no chão, aparentemente ferido. Os policiais se aproximaram e constataram que a vítima perfurações no corpo, tendo sido baleado pelo menos quatro vezes.

A PM isolou a área até a chegada da Polícia Civil para realizar os procedimentos cabíveis. Funcionários de uma funerária foram chamados para remover o corpo de Ronaldo Pereira Lima. Até o momento, não há informações sobre o autor do homicídio e nem sobre a provável motivação do crime. A Polícia Civil informou "que equipes da Delegacia de Uruará trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime".