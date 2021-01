Jovem é morto a tiros no centro de Uruará em crime com suposta motivação passional

O sábado (09) amanheceu com um caso de homicídio em Uruará, sudoeste paraense. Alessandro Venícius Almeida Fagundes, de 22 anos, foi morto no centro da cidade, a tiros à queima roupa, em um caso que segue sendo investigado pelas autoridades, que já tem o nome dos envolvidos e a possível causa do crime.

O caso foi por volta das 5h, e poucas horas após o crime, no meio da manhã, o crime ainda não estava totalmente elucidado. Segundo a 13º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), dois motociclistas chegaram na Praça Central do município, na avenida Ângelo Debiase, e dispararam contra o jovem, atingindo-o na nuca. Em seguida, eles fugiram do local, deixando o rapaz sangrando até morrer no meio da via pública.

O corpo do jovem foi removido para o necrotério do Hospital Municipal de Uruará (HMU), onde era examinado na manhã deste sábado. Alessandro era piloto de motocross e morava na Vila dos Imigrantes, uma comunidade perto do centro de Uruará.

Segundo a PM, há a suspeita de que o caso tenha motivação passional. Um homem, recém separado da esposa, teria ficado com ciúmes do rapaz e por isso, motivado pelo sentimento doentio, cometeu o crime, com o auxílio de um comparsa. Alguns suspeitos já foram identificados e seguem sendo procurados pela Polícia Civil e Militar. (Com informações de Joabe Reis)