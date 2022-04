Homem é assassinado a tiros no Guamá, em Belém

Ezequiel José Brasil foi morto a tiros na Passagem Santa Clara, no bairro do Guamá, em Belém. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCP), que informou que o crime ocorreu entre as passagens Rui Barbosa e João de Deus.

A área foi isolada por uma única viatura da Polícia Militar até a chegada de equipes da Polícia Civil. O crime ocorreu no segundo andar de uma casa de madeira. A informação é de que homens invadiram o imóvel e atiraram várias vezes contra Ezequiel, dentro da casa de dois pavimentos.

As janelas seguem abertas, mas não se tem a confirmação de que se trata da residência da vítima. Da rua, ouve-se o choro forte de uma mulher.

A passagem Santa Clara está tomada por moradores curiosos com o violento episódio, principalmente, crianças e mulheres.

O corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML), após o trabalho dos peritos criminais da PCP.