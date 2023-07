Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Parauapebas

O eletricista Renato da Silva Ferreira, 25 anos, foi morto com três tiros, nas primeiras horas deste sábado (1º), na porta da casa onde morava, localizada na Rua A13, bairro Cidade Nova, em Parauapebas, sudeste paraense. Ele estava se divertindo na festa Jeca Tatu antes de ser assassinado. Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso ou identificado pelo crime. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Era por volta das 2h40 quando teve a ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava sentada em frente à residência, quando foi surpreendida pelo atirador. Imagens compartilhadas através das redes sociais mostram o corpo de Renato caído no meio da rua e uma mancha de sangue espalhada por seu tórax. Moradores não souberam informar aos policiais detalhes sobre o ocorrido ou características de quem teria efetuado os disparos.

A Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional de PC dará andamento nas investigações para entender como o assassinato aconteceu, além de localizar o autor do crime e identificar as motivações. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.