Homem é assassinado a tiros em Marituba

Um homem cuja identidade ainda não foi divulgada foi assassinado a tiros neste domingo (14), na Estrada da Pirelli, à esquina da Quadra 13 com Rua Principal, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. De acordo com relatos preliminares de algumas testemunhas, por meio das redes sociais, o crime teria ocorrido na noite deste domingo (14).

O chamado para remoção do corpo foi confirmado por volta das 21h43, pela assessoria do Instituto Médico Legal, que integra o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

De acordo com um dos informantes do caso, por meio do WhatsApp, a vítima seria um vigilante. "Muita bala no Nova Marituba. Mataram um guarda. Vigilante noturno", diz a mensagem. A reportagem segue apurando o caso para divulgar mais informações.