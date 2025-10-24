Homem é assassinado a tiros em carro de lanche no Panorama XXI, em Belém

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros quando estava em um carro de lanche no Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, em Belém. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), em uma área de comércio e grande movimentação na Rua Principal, esquina com a Rodovia Augusto Montenegro. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal está no local apurando mais detalhes sobre o crime.