O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é assassinado a tiros em carro de lanche no Panorama XXI, em Belém

O homicídio ocorreu na manhã desta sexta-feira (24)

O Liberal
fonte

Homem é assassinado a tiros em carro de lanche no Panorama XXI, em Belém. (Foto: Arquivo O Liberal)

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros quando estava em um carro de lanche no Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, em Belém. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), em uma área de comércio e grande movimentação na Rua Principal, esquina com a Rodovia Augusto Montenegro. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal está no local apurando mais detalhes sobre o crime.

 

homicídio em belém

homem é morto a tiros
Polícia
