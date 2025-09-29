Capa Jornal Amazônia
Homem é assassinado a tiros em cais de Tucuruí

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro da Matinha

O Liberal
fonte

Homem é assassinado a tiros em cais de Tucuruí. (Foto: Arquivo)

Um homem identificado como Railson foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (29), em Tucuruí, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima estava no cais da orla da cidade, no bairro da Matinha, quando foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Segundo informações preliminares, Railson estava em uma motocicleta e não teria percebido que os executores estavam o seguindo. Quando ele parou no local, os suspeitos, que também estavam de moto, se aproximaram. O executor que ocupava a garupa sacou a arma de fogo e atirou várias vezes contra a vítima, que foi atingida por ao menos quatro disparos. Railson morreu na hora e os suspeitos fugiram.

Moradores que presenciaram o crime acionaram a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da equipe do Instituto Médico Legal (IML). Após a perícia, o corpo foi removido. Não há mais informações sobre qual seria a motivação para o crime ou quem eram os autores do homicídio. No local, testemunhas teriam relatado à polícia que há cerca de quatro dias o irmão de Railson teria sido morto a tiros por engano, também no bairro da Matinha. No entanto, somente as autoridades poderão esclarecer se as mortes possuem relação. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Tucuruí.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

