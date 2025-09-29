Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeita de integrar facção no Rio de Janeiro e ostentar fuzis nas redes sociais é presa no Pará

A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (29) no bairro do Parque Verde, em Belém

O Liberal
fonte

Suspeita de integrar facção no Rio de Janeiro e ostentar fuzis nas redes sociais é presa no Pará. (Foto: Polícia Civil)

Uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa no Rio de Janeiro foi presa pela Polícia Civil no Pará nesta segunda-feira (29). De acordo com a PC, a suspeita era monitorada e foi encontrada durante uma ação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. Ela estava escondida em um imóvel no bairro do Parque Verde, em Belém.

Segundo a PC, a suspeita costumava ostentar fuzis e outras armas de fogo nas redes sociais, além de símbolos que evidenciavam a sua relevância dentro da organização criminosa. A ação para prender a investigada foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), que prestou apoio operacional à PC do Rio de Janeiro.

Conforme o delegado Breno Ruffeil, titular da DRFC, a suspeita foi presa no Pará logo após seu retorno à cidade de Belém. “Durante as diligências, nós conseguimos efetuar a prisão de uma mulher que faz parte de uma organização criminosa com atuação na favela da Gardênia Azul, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Nossas equipes monitoravam a suspeita em ação conjunta com a PCRJ, que conduzia as investigações”, detalhou o delegado.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em um dos endereços ligados à suspeita, que já foi presa anteriormente por tráfico internacional de drogas na França, quando atuou como mula levando drogas do Brasil para a Europa. O delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), detalhou que a investigada veio ao Pará em uma tentativa de escapar das autoridades policiais.

“As investigações apontam que ela se escondia na comunidade da Gardênia Azul, reduto de criminosos ligados a uma facção, e que voltou para Belém com o objetivo de buscar proteção. Na residência foi encontrado e apreendido o aparelho celular, que será periciado”, contou o delegado.

Prisões

Outras 11 pessoas foram presas no Rio de Janeiro pelas equipes da PCRJ. Até o momento, foi apreendido um fuzil, 3 pistolas e drogas. A operação evidencia a relevância da cooperação interinstitucional entre forças policiais estaduais no enfrentamento ao crime organizado e na repressão à criminalidade de caráter interestadual.

A mulher, que foi presa pela PCPA, foi conduzida para a DRFC, onde passou pelos procedimentos cabíveis e vai responder por associação para o tráfico de drogas.

Palavras-chave

suspeita de integrar facção criminosa
Polícia
28.09.25 22h37

