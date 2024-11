Homem é assaltado em venda de churrasco e tem cordão de ouro levado em Santarém

Um homem foi assaltado e teve o cordão de ouro levado por um suspeito armado em Santarém, oeste do Pará, na noite de quinta-feira (21/11). Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. A vítima é proprietária de uma venda de churrasco na avenida Dom Frederico, bairro São José Operário.

As imagens da câmera de segurança mostram quando o suspeito chega ao local por volta de 21h10 e se passa por uma pessoa que queria comprar churrasco. Ele chega a olhar a comida e é atendido pelo proprietário da venda. O assaltante em todo o momento fica com o capacete de uma moto na cabeça, mas retira parcialmente o equipamento para falar com a vítima.

Pelas imagens é possível ver que, segundos após chegar ao local, o homem guarda o celular que está nas mãos e pega uma arma de fogo que estava escondida na cintura. Ele anuncia o assalto e a vítima retira o cordão que está no pescoço e entrega ao suspeito. Algumas pessoas que estão no local ficam assustadas e se afastam. O suspeito, após pegar o cordão, retorna para a motocicleta e foge do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar os envolvidos no roubo.