Homem é agredido com bicicleta após suposta tentativa de furto em feira de Icoaraci

Em imagens que circulam na redes sociais, um homem é agredido violentamente com golpes desferidos por outras pessoas que, usando uma bicicleta, atingem o suposto ladrão na manhã desta terça-feira, 19, em Icoaraci, Distrito de Belém.

O caso foi registrado na feira da Rua Oito de Maio, perto da passagem Demétrio. O homem teria tentado roubar a bicicleta e, ao ser pego em flagrante, foi agredido pelos populares, Socos, chutes e "bicicletadas" são algumas das formas usadas para machucá-lo.

Feirantes no local filmaram a ação e, chocados com a violência, pediam para as agressões parassem. o 10º Batalhão de Polícia Militar - BPM, responsável pela segurança em Icoaraci, informou que ficou sabendo do caso pelas redes sociais, mas não foram acionados para a ocorrência.