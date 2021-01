Homem diz que moto roubada é emprestada e vai preso

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na última quinta-feira (31), um homem com mandado de prisão que estava conduzindo uma motocicleta com registro de furto/roubo, no município de Anapu, sudoeste paraense. De acordo com a PRF, a prisão foi realizada por volta das 12h30, quando uma equipe realizava a fiscalização no Km 497 da rodovia BR-230.

"Uma equipe realizava fiscalização na rodovia quando deu ordem de parada ao condutor de uma motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, cor preta, sem placa. Ao ser solicitada a documentação, o condutor informou não possuir carteira de habilitação e nem a documentação do veículo", informou, em nota.

Após vistoria nos elementos de identificação da motocicleta e consulta aos sistemas da PRF, os policiais constataram que o veículo possuía registro de furto/roubo ocorrido no dia 5 de agosto de 2020, em Anapu. O condutor afirmou para a equipe que havia pegado a motocicleta emprestada de um senhor que mora próximo da casa dele.

"Em uma nova consulta feita pela equipe, constatou-se a existência de um mandado de prisão pendente de cumprimento em nome do condutor pelo artigo 121, parágrafo 2º; incisos IV e II do Código Penal", detalhou a nota.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anapu, qualificado como autor do crime, em tese, de receptação, do artigo 180 do Código Penal (Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé, a adquira, receba ou oculte) e por possuir um mandado de prisão pendente de cumprimento.