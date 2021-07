Homem desmaia ao ser agredido com 'pisões' na cabeça em frente à escola particular no Marco

Um homem ficou gravemente ferido em um caso de agressão na manhã desta sexta-feira, 30, no bairro do Marco, em Belém. O episódio foi por volta das 9h20 da manhã, na travessa Doutor Enéas Pinheiro, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias. O homem que agrediu foi identificado apenas como Pedro, e já foi detido pela polícia militar, enquanto a vítima, de nome Alex, é uma pessoa em situação de rua que trabalha lavando carros no quarteirão.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Escolar (BPE), que foi que atendeu a ocorrência, eles foram acionados para atender o caso do homem que se encontrava desmaiado na calçada, bem na frente de uma escola particular.

Pessoas que presenciaram a agressão disseram que tudo começou por motivo fútil. Um grupo de amigos bebia ali perto, quando um deles jogou um pouco de gelo, em uma brincadeira, em outra pessoa. Pedro não gostou da brincadeira e jogou o saco todo de gelo em direção ao grupo, atingindo algumas pessoas. Alex reagiu, é uma discussão começou.

A briga foi ficando cada vez mais acalorada até eles começarem a trocar socos. Em certo momento, Pedro atingiu Alex no rosto, e o outro homem caiu no chão e bateu a cabeça no concreto. Em seguida, Pedro ainda pisou algumas vezes na cabeça do Alex até ele desmaiar.

Como o batalhão fica no mesmo quarteirão, a polícia militar chegou rapidamente ao local. O agressor foi detido e deve ser levado para a delegacia do Marco. Uma ambulância do corpo de bombeiros foi acionada para socorrer o homem que foi agredido. Até o final do atendimento no local, ele não havia recobrada consciência.