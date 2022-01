Homem tenta fugir pulando muro mas é capturado pela PC no Pará

Um homem acusado de descumprir várias medidas protetivas de urgência foi preso na manhã desta sexta-feira (14), na cidade de Primavera, no nordeste paraense. O acusado, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, até tentou fugir, mas os agentes da unidade policial da cidade conseguiram cumprir o mandado de prisão preventiva contra o acusado.

Segundo detalhou a PC, o agressor tentou fugir logo que percebeu a aproximação policial no local. Desesperado, o homem partiu em fuga pulando muros e invadindo residências, mas foi alcançado com a ajuda de populares. Não há detalhes de onde ele estava no momento em que foi detido.

Capturado, o homem foi conduzido à Delegacia de Primavera, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na unidade policial, ocorreu o cumprimento da decisão judicial e o homem permanece à disposição da justiça.