Homem de 61 anos é preso por maus tratos de animais, em Oriximiná

Um homem de 61 anos de idade foi preso no município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, sob acusação de zoofilia, isto é, manter relações sexuais com a cadela de estimação. Ele foi denunciado por vizinhos, no dia 25 deste mês, e não apresentou resistência, ao contrário, disse que estava bêbado e confirmou a prática sexual. Com informações do site Giro Portal.

Em geral, chama-se a prática de relações sexuais com animais de zoofilia, o que os médicos consideram como alterações da sexualidade caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns.

A zoofilia é considerada maus tratos aos animais porque o animal não tem a capacidade de emitir consentimento, e como crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, de fevereiro de 1998, a zoofilia tem pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.

Ativistas de direitos animais consideram pedem inclusive que se use o termo '"estupro" para casos como esse de Oriximiná.

O homem que por ter 61 anos de idade, para a legislação brasileira já é considerado um idoso, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis. A cachorra também foi levada para a Delegacia.