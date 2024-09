Homem de 53 anos é morto a golpes de arma branca em Curuçá (PA)

Um homem identificado como José Laércio Araújo de Mesquita, de 53 anos de idade, foi morto na madrugada deste domingo (22), no município de Curuçá, no nordeste do Pará. O crime se deu por volta da 5h20, no Km 50 da rodovia PA 222.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, José foi assassinado com golpes de arma branca. Policiais foram acionados e compareceram até o local da ocorrência.

Polícia

Em Nota, a Polícia Civil informa que “apura as circunstâncias do homicídio de José Laércio Araújo de Mesquita”. “Equipes da delegacia de Curuçá trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, completa a PC.