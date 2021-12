Homem de 37 anos é encontrado morto em casa, em Itaituba

De acordo com a polícia, Altemir Clemente, de 37 anos, foi encontrado morto no saguão ao lado de sua residência, na 26ª rua entre as travessas São José e Raimundo Preto, no bairro Bom Remédio, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A mãe da vítima, identificada como Tereza Clemente, acredita que o filho morreu em decorrência de ferimentos causados por uma briga, ainda no domingo (26). Com informações do Giro Portal.

O sargento PM Jair informou que um grupamento da polícia realizava rondas quando foi acionado para atender a ocorrência do achado de um corpo em uma residência. Ao chegar ao local, a vítima foi encontrada e a família informou que Altemir tinha sofrido uma agressão, no domingo. Ele chegou a ser levado para o hospital.

A mãe não soube informar para a polícia se o filho tinha alguma desavença com alguém. Outros familiares informaram que a vítima tinha passagem pela polícia e havia sido preso.

De acordo com Tereza, o rapaz saiu para beber no domingo e voltou pra casa vomitando sangue, com o olho roxo inchado e todo ralado, mas devido ao estado de embriaguez não conseguiu falar o que havia ocorrido. A mãe deduziu que havia sido uma briga pelo estado em que ele se encontrava.

Ela o levou para o hospital, e foi atingido por um raio-x do tórax e outro raio-x da cabeça de Altemir, que, segundo o informado, não apresentou alteração. Outros exames estavam programados, mas Altemir teria deixado o hospital sem realizá-los, indo para casa.

A vítima chegou por volta de 21h, desta terça-feira (28), e pulou o portão para dormir. Vizinhos relatam que escutaram barulhos e cachorros latindo e ele batendo no portão de madeira da residência, por volta de 22h. Provavelmente, ele estava passando mal, mas não conseguiu sair da casa para pedir ajuda.

O corpo foi encontrado pela mãe nesta manhã de quarta-feira (29), acredita-se que em decorrência da agressão sofrida anteriormente, mas apenas a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) vão poder informar a causa da morte.

Tereza Clemente informou que não estava em casa na hora em que o filho chegou à residência. “Não, eu não estava aqui, estava dormindo na minha irmã, eu deixei ele internado no hospital, saí de lá às 6h30, cheguei aqui e para eu não ficar sozinha eu fui para casa da minha irmã dormir lá, cheguei de manhã e achei ele desse jeito”.