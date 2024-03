Homem condenado por estuprar a própria filha é preso no Aeroporto Internacional de Belém

Um homem condenado por ter estuprado a filha adolescente foi preso pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (8), no Aeroporto Internacional de Belém. Ele foi abordado ao chegar em voo.

A voz de prisão foi dada por integrantes do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF, ainda dentro da aeronave. O preso chegou à capital paraense por volta das 11h30, em voo vindo de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A condenação foi a 20 anos e oito meses, por conta de estupro repetido três vezes contra a filha, em 2011. De acordo com a polícia, a vítima tinha 13 anos na época do crime. Ela morava com o pai em Belém, enquanto a mãe vivia no interior do Estado.

Segundo a Justiça, a adolescente teria ficado depressiva e chegou a tentar tirar a própria vida por conta da agressão sexual sofrida. Ao saber da acusação, o acusado passou a morar na Espanha para fugir da persecução penal, conforme o relato das autoridades. Por isso, a sentença de prisão foi decretada, ainda que caiba recurso à condenação. A polícia encaminhou o preso ao Sistema Prisional do Estado.